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На рынке труда в РФ отмечена тенденция, открывающая уникальный шанс регионам

Главная Экономика
Новосибирск
19:56 20 Октября 2020
регион, работа, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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На российском рынке труда за время пандемии была отмечена совершенно новая тенденция, которой никогда не было прежде: молодежь стала возвращаться в регионы и находить там интересную работу. О новом трудовом тренде рассказал в ходе онлайн-конференции Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

По его словам, во время пандемии значительное количество молодых людей или относительно молодых, которые приезжали покорять Москву и другие крупные регионы и преуспели в этом (но не успели обзавестись жильем и семьей) на время пандемии вернусь в регионы. Они продолжали работать удаленно на Москву, но при этом «получили на местном рынке интересные предложения, которые подтолкнули их в тому, чтобы не работать на центральных, федеральных работодателей, а работать на местный бизнес». «Это дает совершенно уникальный шанс российским регионам, так как до этого Москва высасывала самые интересные кадры», - сказал Захаров.

Также эксперт отметил, что в складывающихся обстоятельствах «нужна новая организация офисного пространства». По его словам, офисы стоят пустые, цены на офисную недвижимость упали и никогда больше не вернутся к предыдущим значениям.

Исследование ЦСР показало, что на сегодня уровень безработицы в России составляет 6,4 млн человек или 8,5% к рабочей силе. Заработная плата за время кризиса в среднем снизилась на 8,7%.

«Для нас было неожиданным, как быстро шло восстановление рынка труда. Как только все основные ограничения были сняты, работодатели кинулись на рынок труда и очень активно себя там вели, что отразилось на индексе их активности, который во второй половине августа – начале сентября уже превысил докризисные значения», - рассказал президент Superjob.ru. «Конкуренция за высококвалифицированный персонал, особенно  в сфере информационных технологий, все, что связано с электронной коммерцией, с переводом людей на удаленную работу выросла в разы»,- сказал Захаров.

Фото yandex.ru

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