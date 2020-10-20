Цены на подсолнечное масло в России бьют рекорды

В России резко выросли оптовые цены на подсолнечное масло. За тонну сырого продукта теперь просят рекордные 74 175 руб., сообщает «Общественное телевидение России».

Среди причин эксперты называют резкий скачок котировок на мировых рынках и ожидают, что тенденция роста в ближайшее время сохранится. Также, среди факторов влияния - скромные показатели сбора урожая в этом году - почти на 20% меньше, чем в прошлом. Поэтому и стоимость сырья - семян подсолнечника - увеличилась на 1 375 руб.

В конечном счете все это может привести к подорожанию продукта в магазинах.

Фото: «Общественное телевидение России»