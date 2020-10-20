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Между страховыми компаниями возрастает конкуренция за безаварийных водителей

Главная Экономика
Новосибирск
12:15 20 Октября 2020
авто, страхование, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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В сентябре, после начала действия нового указания Банка России о тарифах на ОСАГО,  средняя цена полиса обязательной «автогражданки» для автомобилей физических лиц осталась практически на том же уровне, на котором она была годом ранее. «Если в сентябре 2019 года она составляла 5 409 рублей, то в сентябре-2020 – 5 437 рублей», - заявил в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, при этом резкий рост курса валют привел к росту стоимости корзины запчастей на 23%, что, в свою очередь, увеличило рост средней выплаты по ОСАГО на 14%.

«Пока возросшая стоимость запчастей, повлекшая за собой рост выплат, не привела к росту цены обязательной «автогражданки» для автовладельцев. Причина в возросшей  ценовой конкуренции между страховыми компаниями за безаварийных водителей (доля которых составляет около 80%) и снижение стоимости полиса для них, ставшее возможным благодаря вступившим в силу поправкам к закону об ОСАГО и указанию Банка России о тарифах», рассказал Игорь Юргенс.

Президент Российского союза автостраховщиков отметил, что в 34 регионах зафиксировано снижение средней премии по ОСАГО.

«При этом снижение средней премии отмечено не только в регионах, которые традиционно попадают в «зеленые» зоны с точки зрения уровня мошеннических выплат, но и в регионах, обычно занимающих верхние строчки в «красной» зоне. Это парадоксальный результат только на первый взгляд. Объясняется он довольно просто – с 5 сентября у страховых компаний есть инструмент, позволяющий сделать цену полиса ОСАГО индивидуальной для каждого автовладельца и гораздо меньше «привязываться» к территории, где он проживает. В регионах с высоким уровнем страхового мошенничества много безубыточных автовладельцев, и они теперь получают свой законный пониженный тариф по ОСАГО. А вот давать достаточно высокую цену на ОСАГО по-настоящему убыточным автовладельцам тарифы по обязательной «автогражданке» не позволяют, поэтому мы и видим, что «красный» регион оказывается в лидерах по снижению средней премии», - рассказал Игорь Юргенс.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа

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