Сотрудники сельхозпредприятия в Оренбургской области дождались зарплаты

Сотрудникам ООО «Колганское» - сельскохозяйственного предприятия в Оренбургской области – погасили задолженность по зарплате. Это произошло после вмешательства прокуратуры Александровского района региона.

По данным областной прокуратуры, речь идет о задолженности за июнь 2020 года. Перед некоторыми сотрудниками – за май. В общей сложности 146 работникам вовремя не заплатили около 4 млн руб.

«Прокуратура выступила в защиту трудящихся. В их интересах в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Все они рассмотрены и удовлетворены», - говорится о принятых мерах на сайте областной прокуратуры.

В надзорном органе также отметили, что руководитель предприятия привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области