ФАС согласовала цены на «Фавипиравир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на «Фавипиравир». Этот лекарственный препарат используется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает «Общественное телевидение России».

После регистрации цены упаковка в регионах будет стоить 5,5 тыс. руб. (включен НДС, но не учтены региональные надбавки).

«Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 руб., включая НДС (50 таблеток)», – отметили в ФАС (цитата по РИА «Новости»).

В ведомстве уточнили, что после процедуры цены на препарат снизятся более чем на 50%. По данным ОТР, сегодня приобрести «Фавипиравир» можно за 11-16 тыс. руб.

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