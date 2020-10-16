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ФАС согласовала цены на «Фавипиравир»

Главная Экономика
Новосибирск
16:56 16 Октября 2020
препарат, служба, цены
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную цену на «Фавипиравир». Этот лекарственный препарат используется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает «Общественное телевидение России».

После регистрации цены упаковка в регионах будет стоить 5,5 тыс. руб. (включен НДС, но не учтены региональные надбавки).

«Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6 875 руб., включая НДС (50 таблеток)», – отметили в ФАС (цитата по РИА «Новости»).

В ведомстве уточнили, что после процедуры цены на препарат снизятся более чем на 50%. По данным ОТР, сегодня приобрести «Фавипиравир» можно за 11-16 тыс. руб.

Фото: pixabay.com

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