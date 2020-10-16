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Недвижимости и авто кризис не помеха

Главная Экономика
Новосибирск
12:57 16 Октября 2020
недвижимость, авто, россияне, инвестиции, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Несмотря на непростые экономические времена, россияне продолжают активно покупать недвижимость и автомобили. Данные сегменты  традиционно были основными направлениями для инвестиций, особенно в кризисные времена. Не стал исключением и кризис-2020.

Согласно данным «Авито Недвижимость», в России в 3 квартале спрос на новостройки увеличился на 38%, а за год на 30%, На этом фоне выросли и цены на первичную недвижимость. Квартальный рост составил 3%, годовой - 12%. В среднем по стране цена квадратного метра «первички» составляет сегодня немногим более 90 тыс рублей.

Подорожала в России и загородная недвижимость. В условиях пандемии по итогам 3 квартала цены на нее в среднем выросли на 7%.  

«Рост спроса объясняется несколькими причинами: во-первых, в условиях непредсказуемой эпидемиологической ситуации и девальвации рубля россияне стремятся вложить имеющиеся средства во что-то стабильное. Недвижимость как была раньше, так и остается сейчас наиболее перспективным направлением для инвестирования. В то же время, кто не мог себе позволить покупку недвижимости до кризиса, не может это и сейчас. Во-вторых, продолжается действие льготной ипотеки под 6,5%, и те россияне, у которых есть хоть какие-то существенные сбережения, стремятся ей воспользоваться», - прокомментировал ситуацию Sibnovosti.ru международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.  

В свою очередь глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в интервью РИА Новости заявил, что рынок ипотеки рискует перегреться, если программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% будет продлена после 1 ноября 2020 года.

Рост спроса отмечается и на автомобильном рынке, который с апреля по июнь 2020 года резко просел. Однако с июля по сентябрь рост спроса  составил от 3 до примерно 7% с незначительными колебаниями. Он затронул как сегмент новых автомобилей, так и машин с пробегом. Последний в сентябре вырос на целых 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.  

«Автомобиль это гораздо более доступное направление для инвестиций среди россиян. Показатели третьего квартала свидетельствуют о том, что деньга на такие вложения у россиян есть, однако, меньшие чем раньше, о чем говорит повышенный спрос на автомобили с пробегом», - сказал в беседе с Sibnovosti.ru Артур Волошин.

Скорее всего, рост спроса на недвижимость и автомобили носит временный характер: денежные накопления у людей неминуемо сокращаются, хотя за время пандемии экономить россияне стали больше, истекает срок действия льготной ипотеки (хотя в Минфине не исключают продления программы до конца 2021 года), а автомобильный рынок ждет сезонное повышение цен.

#россияне #недвижимость #авто #покупка #эксперты #мнения

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