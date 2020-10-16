НСО использует далеко не все возможности в сфере инноваций, которые есть в распоряжении – министр

Новосибирская область (НСО) использует далеко не все возможности в сфере инноваций, которые есть в распоряжении, считает министр науки и инновационной политики НСО Алексей Васильев. Так он прокомментировал результаты исследования «Инновационный климат в Новосибирской области – 2021», проведенного «Центром стратегических разработок» (ЦСР).

Авторы исследования отметили, что 71% инновационный компаний в регионе созданы с нуля для реализации новой идеи, а большинство компаний – это молодой бизнес (до 5 лет), с выручкой до 50 млн рублей в год, со штатом до 20 человек.

«Инновационная среда в Новосибирской области опирается на богатый научный и образовательный потенциал. Но мы используем далеко не все возможности, которые есть в нашем распоряжении. Поэтому очень важно понимать, какие факторы ограничивают динамичное развитие этого сектора. Для этого необходим анализ всего спектра мнений представителей инновационной среды, руководителей инновационных компаний, их сотрудников, студентов и выпускников вузов, молодых ученых, а также экспертов, давно работающих в сфере инноваций и представляющих крупные компании, институты развития, фонды. Масштабное исследование, которое по нашему заказу выполняет ЦСР, позволит дать оценку эффективности реализуемых мер государственной поддержки, основным направлениям региональной инновационной политики. Уверен, что использование результатов исследований будут способствовать развитию этой отрасли в регионе, появлению новых инновационных компаний и стартапов, их динамичному развитию и повышению конкурентоспособности на национальном и мировом уровне», – прокомментировал выводы исследования Алексей Васильев.

Несмотря на молодость бизнеса в НСО, треть компаний отмечают, что находятся на этапе стабильной монетизации и еще четверть компаний говорят о масштабировании деятельности. При этом 21% компаний характеризуют свой продукт как «радикальная инновация», то есть их продукт обеспечивает прорыв и принципиально новое решение проблем или удовлетворение потребностей.

Кризисные события 2020 года – пандемия коронавируса и девальвация рубля – не могли не сказаться на инновационном климате. Несмотря на то, что 8 из 10 представителей инновационных компаний ожидают безубыточное развитие своего бизнеса, большинство отмечает отрицательный эффект от событий, связанных с распространением коронавирусной инфекцией (70%) и девальвацией рубля (50%).

«В целом, инновационный бизнес характеризуется заметно большим оптимизмом относительно финансовых перспектив, чем другие индустрии и бизнес в России в целом, где большинство компаний (70%) с высокой вероятностью ожидают снижение выручки и прибыли по результатам 2020 года. Экономические ожидания формируют тенденцию роста доходов и операционной прибыли инновационных компаний НСО в 2020 году», – отметила руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова. Причём, несмотря на ограничения на фоне пандемии, каждая вторая инновационная компания в НСО планирует развивать рынки сбыта в СНГ, Азии и Европе.

Среди главных критериев при выборе объекта инновационной инфраструктуры для резидентства были названы: удобное месторасположение (64%), предоставление налоговых льгот

(61%), предоставление базового производственного оборудования, инфраструктуры (47%), предоставление базового исследовательского оборудования (47%), качество и стоимость предоставляемых помещений (44%).

С точки зрения кадрового потенциала, за последний год доля компаний, испытывающая дефицит кадров, сократилась. «Несмотря на это, выявлено три направления, где дефицит специалистов все же присутствует. Это – наука, исследования и аналитика, а также информационные технологии и материальное производство», – сказала директор ЦСЭИ.

