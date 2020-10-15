Каждая вторая инновационная компания в НСО планирует развивать рынки сбыта в СНГ, Азии и Европе

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил исследование «Инновационный климат в Новосибирской области - 2021», проведенное по инициативе министерства науки и инновационной политики Новосибирской области (НСО).

Каждая вторая инновационная компания в НСО, несмотря на кризисные явления 2020 года, планирует развивать рынки сбыта в СНГ, Азии и Европе, отмечается, в частности, в исследовании.

«Год назад ЦСР проводил экспресс-исследование бизнес-климата в НСО, поэтому на сегодняшний день мы имеем не только факт-данные, но и возможность выявить и отследить скрытые тенденции, являющиеся особенностью региона. Кроме того, с марта 2020 года ЦСР ведет регулярный социально-экономический мониторинг, что дает возможность сравнить положение дел в инновационной сфере с другими отраслями экономики», - рассказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

Авторы исследования отметили, что 71% инновационный компаний в регионе созданы с нуля для реализации новой идеи, а большинство компаний – это молодой бизнес (до 5 лет), с выручкой до 50 млн рублей в год, со штатом до 20 человек.

Несмотря на молодость бизнеса, треть компаний отмечают, что находятся на этапе стабильной монетизации и еще четверть компаний говорят о масштабировании деятельности. При этом 21% компаний характеризуют свой продукт как «радикальная инновация», то есть их продукт обеспечивает прорыв и принципиально новое решение проблем или удовлетворение потребностей.

Кризисные события 2020 года – пандемия коронавируса и девальвация рубля – не могли не сказаться на инновационном климате. Несмотря на то, что 8 из 10 представителей инновационных компаний ожидают безубыточное развитие своего бизнеса, большинство отмечает отрицательный эффект от событий, связанных с распространением коронавирусной инфекцией (70%) и девальвацией рубля (50%).

«В целом, инновационный бизнес характеризуется заметно большим оптимизмом относительно финансовых перспектив, чем другие индустрии и бизнес в России в целом, где большинство компаний (70%) с высокой вероятностью ожидают снижение выручки и прибыли по результатам 2020 года. Так, экономические ожидания формируют тенденцию роста доходов и операционной прибыли инновационных компаний НСО в 2020 году», - отметила Накорякова. В то же время каждая вторая инновационная компания в НСО планирует развивать рынки сбыта в СНГ, Азии и Европе.

Оценки эффективности поддержки инновационного бизнеса в НСО превышают показатели по России в целом: 41% против 32%. Данная тенденция была выявлена и в 2019 году, что является особенностью НСО.

В исследовании приняли участие 600 представителей инновационной сферы, в частности, топ-менеджмент инновационного бизнеса, представители инновационной инфраструктуры, региональной власти и образования, текущие и потенциальные сотрудники инновационных компаний.