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Новосибирский райцентр избавился от транзитного транспорта

Главная Экономика
Новосибирск
16:15 15 Октября 2020
дорога, строительство, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области построили новую дорогу. Ее протяженность составляет 1,4 км.

Дорогу построили в Коченевском районе региона. Она необходима для того, чтобы транзитный транспорт выезжал на федеральную трассу Р-254, минуя районный центр Коченево.

По данным сайта правительства Новосибирской области, после реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе был ограничен прямой выезд транзитного транспорта из Коченево. Чтобы исправить ситуацию, в 2018 году была выполнена корректировка проектной документации на строительство автодороги «М-51» – Коченево».

Дорожно-строительные работы выполнило ОАО «Новосибирскавтодор». Цена контракта составила почти 82 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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