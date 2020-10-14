14 октября
Новосибирск
погода +9 °C
77.28
 
€ 90.71
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Первые эскалаторы доедут в Новосибирск в мае 2021 года

Главная Экономика
Новосибирск
18:58 14 Октября 2020
метро, мэр, оборудование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первая партия эскалаторов для новой станции метрополитена «Спортивная» будет доставлена в Новосибирск в мае будущего года. Об этом сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть.

Всего будет поставлено 12 эскалаторов. Как писали Sibnovosti.ru, о проведении соответствующего аукциона муниципальные власти объявили в августе. При стартовой цене в 761 млн руб. его победителем стала одна из московских компаний, предложившая 484 млн руб. Эскалаторы изготовит швейцарский концерн Schindler.

«Это оборудование составляет большую часть финансовых затрат на строительство метро в следующем году…  Когда все они будут установлены, можно считать, что мы выполнили две трети объема работ», – привел пресс-центр-мэрии комментарий главы города.

«Спортивная» должна быть сдана в эксплуатацию летом 2022 года. Стоимость ее строительства составляет 2,7 млрд руб.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В новосибирском минсельхозе назвали объем урожая-2020

В новосибирском минсельхозе назвали объем урожая-2020

14 Октября 2020 г.
Из-за засухи он меньше, чем в прошлом году
Новости Новосибирска: Новосибирской компании вернули лицензию на выпуск эндопротезов

Новосибирской компании вернули лицензию на выпуск эндопротезов

12 Октября 2020 г.
Росздравнадзор отзывал лицензии у «НЭВЗ-Керамикс» в конце прошлого года
Новости Новосибирска: В 2021 году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25

В 2021 году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25

9 Октября 2020 г.
В 2021 году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25, в том числе в города Сибири
Новости Новосибирска: Red Wings создает транзитный хаб в Екатеринбурге

Red Wings создает транзитный хаб в Екатеринбурге

9 Октября 2020 г.
Авиакомпания Red Wings запускает масштабный проект по созданию регионального хаба в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Новости Новосибирска: Посещаемость торговых центров в Красноярске и Новосибирске снизилась на 26-32%

Посещаемость торговых центров в Красноярске и Новосибирске снизилась на 26-32%

8 Октября 2020 г.
Падение покупательского потока по итогам 40-й недели к прошлогоднему уровню в Красноярске составило 32%, а в Новосибирске – 26%.
Новости Новосибирска: Сфера торговли и услуг из-за новых ограничений потеряла 20% прибыли

Сфера торговли и услуг из-за новых ограничений потеряла 20% прибыли

2 Октября 2020 г.
Сокращение выручки наблюдается с понедельника, 28 сентября.
Новости компаний
14/10
Когда подорожает ОСАГО в 2020 году: последние новости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число пользователей онлайн-платежей в КНР превысило 800 млн

Число пользователей онлайн-платежей в КНР превысило 800 млн

12 Октября 2020 г.
С марта этого года оно увеличилось на 37 млн
Новости Новосибирска: Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера

Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера

14 Октября 2020 г.
Подозреваемый, по данным следствия, признал вину
Новости Новосибирска: В новосибирском театре адаптировали спектакли для незрячих и слабовидящих

В новосибирском театре адаптировали спектакли для незрячих и слабовидящих

13 Октября 2020 г.
«Старый дом» покажет спектакли с тифлокомментариями
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru