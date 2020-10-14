Первые эскалаторы доедут в Новосибирск в мае 2021 года

Первая партия эскалаторов для новой станции метрополитена «Спортивная» будет доставлена в Новосибирск в мае будущего года. Об этом сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть.

Всего будет поставлено 12 эскалаторов. Как писали Sibnovosti.ru, о проведении соответствующего аукциона муниципальные власти объявили в августе. При стартовой цене в 761 млн руб. его победителем стала одна из московских компаний, предложившая 484 млн руб. Эскалаторы изготовит швейцарский концерн Schindler.

«Это оборудование составляет большую часть финансовых затрат на строительство метро в следующем году… Когда все они будут установлены, можно считать, что мы выполнили две трети объема работ», – привел пресс-центр-мэрии комментарий главы города.

«Спортивная» должна быть сдана в эксплуатацию летом 2022 года. Стоимость ее строительства составляет 2,7 млрд руб.

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