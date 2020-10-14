В новосибирском минсельхозе назвали объем урожая-2020

В этом году Новосибирская область получит 2,4 млн т зерна. Прогноз дал заместитель министра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко.

Замминистра выступил на круглом столе «Сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2020-2021 годы». Урожай будет меньшим, чем в прошлом в году в связи с летней засухой в Новосибирской области.

«Прогнозируется провизорно получить чуть меньше уровня прошлого года, в пределах 2,4 млн т зерна в том числе 1,6 млн пшеницы», - процитировал Виктора Апанасенко ТАСС.

Напомним, что в середине лета 2020 года засуха поразила значительные территории в трех главных зерновых регионах Сибири – в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области от засухи пострадало 730 тыс. га посевов.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году в регионе было собрано 2,6 млн т зерна.

Фото: pixabay.com