Новосибирской компании вернули лицензию на выпуск эндопротезов

Росздравнадзор вернул АО «НЭВЗ-Керамикс» лицензию на производство ряда протезов суставов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора новосибирской компании Николая Кравчука.

По данным информагентства, в конце 2019 года Росздравнадзор отозвал лицензии на выпуск несколько видов эндопротезов. В частности, лицензии на протезы тазобедренных и коленных суставов.

«Мы прошли полностью все необходимые испытания, получили регистрационное удостоверение. Мы в очередной раз подтвердили, что наша (продукция соответствует) всем требованиям», - сказал ТАСС Николай Кравчук.

«НЭВЗ-Керамикс» выпускает изделия из наноструктурированной керамики. «Роснано» принадлежит 40% в уставном капитале АО. В конце января этого года новосибирская компания сообщила о том, что успешно завершила серию технических испытаний на механическую прочность, долговечность и устойчивость к износу керамической пары трения тазобедренного сустава. Испытания были проведены в Москве.

Летом этого года Новосибирскстат называл «НЭВЗ-Керамикс» одним из главных должников по зарплате перед своими сотрудниками в регионе.

Фото: сайт АО «НЭВЗ-Керамикс»