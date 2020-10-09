9 октября
Новосибирск
погода +3 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В 2021 году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25

Главная Экономика
Новосибирск
17:39 9 Октября 2020
авиа, авиарейсы, екатеринбург, компания
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2021 году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25, в том числе в города Сибири, сообщил генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев в ходе пресс-конференции, посвященной созданию хаба Red Wings в международном аэропорту Кольцово.

«Мы начинаем направлять полеты по маршруту Екатеринбург-Новосибирск, также рассматривается направление Екатеринбург-Красноярск с летнего периода 2021 года и, возможно, Иркутск. Эти направления будут на коммерческой основе», - сказал он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сообщил, что властями региона принято решение о поддержке и субсидировании 20 направлений.

В свою очередь, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский сообщил, что в аэропорту Кольцово создается часть терминала по обслуживанию рейсов в страны СНГ. «У нас создается в рамках терминала отдельная часть под обслуживание потока в страны СНГ, так как есть определенная специфика по части таможенного и пограничного оформления», - сказал он.

Отвечая на вопрос Sibnovosri.ru Евгений Ключарев, заверил, что технических проблем с обслуживания авиапарка, который в будущем будет состоять из трех типов самолетов, возникнуть не должно.

Авиакомпания Red Wings запустила масштабный проект по созданию регионального хаба в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге. С 9 октября авиаперевозчик начинает выполнять полеты из Кольцово по шести новым маршрутам, таких как Ноябрьск, Воронеж, Оренбург, Кемерово и другие.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Red Wings создает транзитный хаб в Екатеринбурге

Red Wings создает транзитный хаб в Екатеринбурге

9 Октября 2020 г.
Авиакомпания Red Wings запускает масштабный проект по созданию регионального хаба в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Новости Новосибирска: Посещаемость торговых центров в Красноярске и Новосибирске снизилась на 26-32%

Посещаемость торговых центров в Красноярске и Новосибирске снизилась на 26-32%

8 Октября 2020 г.
Падение покупательского потока по итогам 40-й недели к прошлогоднему уровню в Красноярске составило 32%, а в Новосибирске – 26%.
Новости Новосибирска: Сфера торговли и услуг из-за новых ограничений потеряла 20% прибыли

Сфера торговли и услуг из-за новых ограничений потеряла 20% прибыли

2 Октября 2020 г.
Сокращение выручки наблюдается с понедельника, 28 сентября.
Новости Новосибирска: Курс евро вторые сутки значительно растет к рублю

Курс евро вторые сутки значительно растет к рублю

29 Сентября 2020 г.
Курс евро поднялся выше 93 рублей
Новости Новосибирска: Эксперт: кризис - это время для рождения новых идей и решений

Эксперт: кризис - это время для рождения новых идей и решений

25 Сентября 2020 г.
Общество и экономика в России только начали полноценно оправляться от последствий первой волны коронавируса, как над страной нависла угроза второй волны пандемии.
Новости Новосибирска: Новосибирская область получит новое оборудование для лечения рака

Новосибирская область получит новое оборудование для лечения рака

21 Сентября 2020 г.
Его установят в ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Бурятии предприятия обязали перевести треть сотрудников на удаленку

В Бурятии предприятия обязали перевести треть сотрудников на удаленку

4 Октября 2020 г.
Школы тоже переводят на дистанционное «обучение»
Новости Новосибирска: Более 12 тыс новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

Более 12 тыс новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки

9 Октября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 272 238 человек заболевших
Новости Новосибирска: Радиостанция «ПИ FM» разместила рекламу в Горно-Алтайске

Радиостанция «ПИ FM» разместила рекламу в Горно-Алтайске

9 Октября 2020 г.
В Горно-Алтайске 9 октября стартовала рекламная кампания «Первого интернационального радио ПИ FM»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru