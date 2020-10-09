В 2021 году Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25, в том числе в города Сибири, сообщил генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев в ходе пресс-конференции, посвященной созданию хаба Red Wings в международном аэропорту Кольцово.

«Мы начинаем направлять полеты по маршруту Екатеринбург-Новосибирск, также рассматривается направление Екатеринбург-Красноярск с летнего периода 2021 года и, возможно, Иркутск. Эти направления будут на коммерческой основе», - сказал он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сообщил, что властями региона принято решение о поддержке и субсидировании 20 направлений.

В свою очередь, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский сообщил, что в аэропорту Кольцово создается часть терминала по обслуживанию рейсов в страны СНГ. «У нас создается в рамках терминала отдельная часть под обслуживание потока в страны СНГ, так как есть определенная специфика по части таможенного и пограничного оформления», - сказал он.

Отвечая на вопрос Sibnovosri.ru Евгений Ключарев, заверил, что технических проблем с обслуживания авиапарка, который в будущем будет состоять из трех типов самолетов, возникнуть не должно.

Авиакомпания Red Wings запустила масштабный проект по созданию регионального хаба в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге. С 9 октября авиаперевозчик начинает выполнять полеты из Кольцово по шести новым маршрутам, таких как Ноябрьск, Воронеж, Оренбург, Кемерово и другие.