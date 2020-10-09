Red Wings создает транзитный хаб в Екатеринбурге

Авиакомпания Red Wings запускает масштабный проект по созданию регионального хаба в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге.

С 9 октября авиаперевозчик начинает выполнять полеты из Кольцово по шести новым маршрутам, таких как Ноябрьск Воронеж, Оренбург, Кемерово и другие. Таким образом, количество региональных направлений полетов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга достигло девяти, а у пассажиров появилась дополнительная возможность путешествовать из европейской части России в Западную Сибирь транзитом через аэропорт Кольцово. Региональные рейсы из Екатеринбурга Red Wings выполняет с середины сентября, ранее в ее маршрутной сети было три направления – Волгоград, Нижний Новгород и Саратов.

По словам генерального директора авиакомпании Red Wings Евгения Ключарева, выход авиаперевозчика на указанные направления позволит сэкономить драгоценное время пассажиров, которое они затрачивают на перелет, а также открыть для них новые точки на карте нашей страны.

«В 2021 г. Red Wings планирует довести количество направлений из Екатеринбурга до 25. Наш проект с Кольцово и с правительством Свердловской нацелен на решение двух государственных задач. Во-первых, на повышение доли прямых рейсов между городами в обход Москвы – довести долю таких рейсов до 50% поручил в 2018 году Владимир Путин. Во-вторых, проект должен поддержать отечественный авиапром за счет использования российских самолетов SSJ100. Red Wings призвана стать эталонным эксплуатантом этого типа, доказать, что он может летать эффективно. Именно для региональных рейсов за счет меньшей вместимости идеально подходят SSJ100. «Суперджеты» в нашем парке имеют компоновку full econom и вмещают по 100 пассажиров», - рассказал Ключарев.

«До старта нашего проекта прямых рейсов из Екатеринбурга в Волгоград, Махачкалу, Саратов, Нижний Новгород и Кемерово не было (с Волгоградом прямого авиасообщения не было с 2016 г, с Кемерово – с 2011 г). В Оренбург, Новосибирск, Воронеж и Ноябрьск летало только по одному перевозчику», - отметил директор Red Wings.

Генеральный директору УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский в свою очередь подчеркнул, что аэропорт Кольцово поддерживает авиакомпании, способствующие повышению доступности авиатранспорта.

«Кольцово сегодня является лидером аэропортовой отрасли России, он развивается как уральский хаб и обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. В Екатеринбурге создана обширная маршрутная сеть, сильно развиты магистральные российские и международные направления. Мы рассчитываем, что авиакомпания Red Wings сможет не только усилить региональный сегмент перевозок в Кольцово, но и связать многочисленные маршруты между собой, обеспечив удобный трансфер для пассажиров из разных регионов России», - сказал он.