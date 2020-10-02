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Сфера торговли и услуг из-за новых ограничений потеряла 20% прибыли

Главная Экономика
Новосибирск
12:16 2 Октября 2020
россияне, услуги, деньги, вирус, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
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Сфера торговли и услуг в результате мер, введенных из-за пандемии коронавируса, потеряла 20% прибыли, сообщают «Известия».  

Сокращение выручки наблюдается с понедельника, 28 сентября.

Председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский отметил, что рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина по удаленному режиму работы привели к снижению числа клиентов данной сферы.

Более того, в случае расширения ограничительных мер, данная сфера рискует лишиться до 50% выручки.

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