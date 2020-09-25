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Эксперт: кризис - это время для рождения новых идей и решений

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Новосибирск
22:27 25 Сентября 2020
экономика, вирус, эксперты, россия, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Общество и экономика в России только начали полноценно оправляться от последствий первой волны коронавируса, как над страной нависла угроза второй волны пандемии. Об этом говорят последние цифры и прогнозы: число заболевших вновь неуклонно растет, все чаще звучат слова о необходимости самоизоляции, а бизнесу предрекают очередную волну закрытия.

«Режима частичной самоизоляции, возможно, избежать и не удастся, ожидать же введения полноценного карантина вряд ли стоит, - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин. - Общество уже адаптировалось к новым жизненным условиям, люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, и это не может положительно не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране в целом».

Тот факт, что ситуация с COVID-19 вновь обостряется, подтверждает не только рост числа заболевших, но и признание сложности ситуации со стороны властей. Так, президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. В частности, глава государства отметил, что не смотря на то, что ситуация с коронавирусом в РФ лучше, чем в других странах, расслабляться ни в коем случае нельзя. По его словам, введение  повторных ограничений станет тяжелым испытанием «для граждан, и для страны, для нашей экономики».

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить без особой необходимости из дома или покидать загородный садовый участок, начиная с 28 сентября. Также он рекомендовал руководителям предприятий города перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.

«Все это, несомненно, очень тревожные звонки. Напомню, что первая волна начиналась с похожих шагов. Сейчас пока они носят рекомендательный характер, и о введении режима самоизоляции речи не идет, однако, беспокоить это не может», -  сказал в беседе с Sibnovosti.ru Артур Волошин. По его словам, «даже если и будут введены какие-то ограничения, нагнетать и драматизировать ситуацию не стоит». «Людям сейчас главное думать о своем здоровье, а бизнесу - о будущем. Не о сиюминутной выгоде, а с прицелом на долгосрочную перспективу. Любой кризис – это хорошее время для появления и зарождения новых, инновационных идей и проектов, который сейчас как раз могут выкристаллизоваться, а реализовываться в жизнь будут чуть позже», - отметил эксперт. При этом Волошин добавил, что в случае второй волны коронавируса, удар по малому и среднему бизнесу – услугам, торговле, туризму и пр. – будет неизбежен, однако, с учетом уже полученного опыта в ходе первой волны, он сможет перенести его легче. 

Это косвенно подтверждает вчерашнее заявление пресс-секретаря Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райса, который сказал, что последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем прогнозировалось ранее.

#россия #общество #экономика #вирус #эксперт #мнение #артурволошин

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