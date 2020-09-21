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Новосибирская область получит новое оборудование для лечения рака

Главная Экономика
Новосибирск
11:20 21 Сентября 2020
онкология, соглашение, оборудование
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Сибирский центр ядерной медицины» оснастит новосибирское ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» высокотехнологичное оборудование для лечения онкологических больных. Соответствующее соглашение стороны подписали в конце минувшей недели.

ООО «Сибирский центр ядерной медицины» входит в ГК «МедИнвестГрупп». По данным правительства Новосибирской области, первый этап проекта предполагает замену двух гамма-аппаратов и двух линейных ускорителей. На втором этапе пройдет модернизация радиологического отделения Новосибирского областного онкологического диспансера. Строительные работы в рамках первого этапа должны быть завершены в первом квартале 2021 года.

По данным «Интерфакс-Сибирь», стоимость проекта модернизации составляет 2,2 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, год назад власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве с «МедИнвестГрупп». Оно предполагает разработку и реализацию концепции онкологической медицинской помощи в регионе.

В декабре прошлого года в Октябрьском районе Новосибирска открылся центр ядерной медицины «Медицинского института им. Березина». Стоимость строительства центра из диагностического и лечебного отделений составила 1,2 млрд руб. Здесь, в частности, установлена первая в Сибири радиохирургическая установка «гамма-нож» для лучевой терапии опухолей головы.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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