«Оренбургский кролик» продается за 36 млн рублей

В Оренбургской области выставлен на продажу имущественный комплекс обанкроченного ООО «Оренбургский кролик». Его начальная цена установлена в размере около 36 млн руб.

«Оренбургский кролик» - крупная ферма, расположенная в Новоорском районе. Созданное несколько лет назад предприятие планировало стать одним из крупнейших в этой сфере в России.

В составе выставленного на продажу имущества цех убоя и переработки кроликов площадью 1,1 тыс. кв. м, цех по производству гранулированных удобрений, право аренды нескольких крупных земельных участков.

По данным сайта компании, ежемесячный объем продукции «Оренбургского кролика» под брендами «Ушастый дворик» и «ОК!» в 2017 году составлял 38 т. В 2018-м его предполагалось довести до 125 т.

ООО «Оренбургский кролик» было признано банкротом в ноябре 2019 года. По данным СМИ региона, ферма прекратила работу к концу прошло года, а около 40 тыс. кроликов были проданы на убой.

Аукцион назначен на 27 октября 2020 года.

Фото: сайт ООО «Оренбургский кролик»