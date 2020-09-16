План приватизации регионального имущества утвержден в Новосибирской области

В Новосибирской области утвержден очередной прогнозный план приватизации имущества, принадлежащего региону. Он рассчитан до 2023 года.

Прогнозный план утвержден распоряжением правительства Новосибирской области. Документ датирован 15 сентября. Согласно приложению к распоряжению, власти намерены получить от приватизации за три года 259,6 млн руб.

В перечне объектов, которые предполагается продать, нет акций или долей в уставном капитале компаний. Из объектов недвижимости можно выделить группу зданий и помещений, расположенных в Новосибирске на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53. Доход от их приватизации, запланированной на будущий год, оценен в 39,2 млн руб. По данным электронного справочника 2ГИС, по этому адресу расположено одноэтажное административное здание.

В 2022 году также за сумму более 39 млн руб. предполагается реализовать четырехэтажное здание в Барабинске, расположенное на ул. Ивана Воронкова, 16. Ранее по этому адресу было зарегистрировано ГКОУ «Барабинский детский дом». Учреждение было ликвидировано в 2013 году.

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