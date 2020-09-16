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Треть новосибирских компаний показала убыток по итогам первого полугодия

Главная Экономика
Новосибирск
09:55 16 Сентября 2020
статистика, финансы, компании
Автор: Sibnovosti.ru
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Финансовый результат деятельности новосибирских компаний в первом полугодии 2020 года заметно ухудшился. Это следует из сообщения Новосибирскстата.

По данным статистического ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области составил 34,4 млрд руб. Это на 18,1% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

При этом, почти ровно треть компаний завершила полугодие с убытком. Его общий объем составил 14,2 млрд руб. или на 43,8% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

В этой статистике не учитываются показатели субъектов малого предпринимательства, банков, страховых компаний, а также государственных и муниципальных учреждений. Напомним, что в конце марта в Новосибирской области были введены ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.  

Фото: pixabay.com

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