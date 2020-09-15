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Предприятие в Оренбургской области задолжало сотрудникам 7,5 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
18:05 15 Сентября 2020
долг, зарплата, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководство ООО «Шлако-железнорудный концентрат» в Оренбургской области приступило к погашению задолженности перед работниками. Общая сумма долга превышает 7,5 млн руб.

О накопившейся задолженности говорится в сообщении прокуратуры региона. Речь идет о задолженности перед 180 работниками за август.

«В целях восстановления законности надзорным ведомством в защиту нарушенных трудовых прав граждан в суд направлены заявления о взыскании заработной платы, а также компенсации за ее несвоевременную выплату», - рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, в отношении гендиректора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты).

ООО «Шлако-железнорудный концентрат» работает в Светлинском районе на производственной площадке обанкротившегося «Светлинского ферроникелевого завода».

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области

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