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Сибирские регионы получат пособия по безработице

Главная Экономика
Новосибирск
16:54 14 Сентября 2020
безработица, субсидии, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство выделит регионам дополнительно 35,33 млрд руб. Средства пойдут на пособия по безработице.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ. В сопроводительной записке к документу говорится, что эта мера принята для того, чтобы избежать невыплат.

В перечне получателей - большинство субъектов федерации. Из регионов Сибирского федерального округа (СФО) не указаны только Алтайский край и Республика Тува. Наибольшая сумма в СФО пришлась на Новосибирскую область – 1 млрд руб. Красноярский край получит 904,9 млн руб., Кемеровская область – 855,9 млн руб.

В Дальневосточном федеральном округе средства будут направлены, в том числе, в Забайкальский край (343 млн руб.) и Республику Бурятия (331,7 млн руб.).

Как писали Sibnovosti.ru, в середине этого года в сибирских регионах зафиксирован значительный рост безработицы. Например, к концу марта в госучреждениях службы занятости населения Иркутской области состояло на учете 16,4 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан. К концу мая это число выросло до 40 тыс.

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