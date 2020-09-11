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PepsiCo начала строительство завода снеков под Новосибирском

Главная Экономика
Новосибирск
14:11 11 Сентября 2020
завод, строительство, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области PepsiCo приступила к строительству завода по производству соленых снеков. Он разместится на территории Промышленно-логистического парка.

Мощность завода составит 60 тыс. т продукции в год. Две первые производственные линии начнут работать в 2021 году. Как писали Sibnovosti.ru, соглашение о размещении своего нового предприятия в Новосибирской области PepsiCo подписала с регионом в прошлом году. Объем инвестиций составит 12 млрд руб. Продукция будет поставляться на рынки Урала, Сибири, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.

По данным правительства Новосибирской области, PepsiCo начнет в регионе реализацию агропрограммы для обеспечения нового предприятия местным картофелем. В связи с этим власти области рассчитывают на рост этого сегмента в сельском хозяйстве.

В настоящее время в Новосибирской области работает входящее в PepsiCo предприятие «Сибирское молоко». Как писали Sibnovosti.ru, весной этого года завод запустил новую линию по производству соков мощностью 8 тыс. литровых упаковок в час. Объем инвестиций составил $2,8 млн.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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