Сдачу новосибирского моста перенесли на 2022 год

Четвертый автомобильный мост через Обь в черте Новосибирска будет введен в строй в декабре 2022 года. Ранее предполагалось, что это произойдет в конце 2023-го.

Новые сроки строительства объекта были названы в ходе рабочей поездки в Новосибирск вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, сообщил сайт правительства Новосибирской области. По словам вице-премьера, такая договоренность достигнута с группой компаний ВИС. Строительство ведет входящее в группу ООО «Сибирская концессионная компания» по концессионному соглашению с правительством региона.

Как писали Sibnovosti.ru, общая стоимость проекта составляет 37 млрд руб. В мае этого года было объявлено о том, что строители начинают монтаж первой опоры нового моста.

«Сегодня наш партнер – компания ВИС – взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали четвертого моста в декабре 2022 года. На это выделено 8 млрд руб. Речь идет не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования», – заявил новосибирский губернатор Андрей Травников.

Фото: сайт правительства Новосибирской области