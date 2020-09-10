В Новосибирской области построят фабрику по производству кормов для домашних животных

«Нестле Пурина ПетКер» построит в Искитимском районе Новосибирской области фабрику по производству кормов для домашних животных. Объем инвестиций международной компании составит 10 млрд руб.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали правительство Новосибирской области, компания «Нестле Россия» и «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Предполагается, что фабрика должна быть построена к 2024 году. Мощность предприятия составит 75 тыс. т продукции в год.

«Выбирая площадку под строительство нового завода, мы ориентировались на инвестиционный климат в регионе, наличие квалифицированных кадров, а также на доступность сырьевой базы и наличие необходимой логистической инфраструктуры», - привел сайт новосибирского правительства комментарий главы «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаля Роллана.

По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова, предприятие разместится на площадке под Бердском. Участок регион получил от федеральных властей.

«Я уверен, что вслед за столь уважаемой компанией на территорию этого будущего промышленного парка придут новые инвесторы», - отметил глава региона.

Напомним, в Новосибирской области с 2003 года работает завод другого мирового лидера по производству кормов для домашних животных – американской компании Mars, Incorporated.

Фото: сайт правительства Новосибирской области