10 сентября
Новосибирск
погода +8 °C
76.07
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области построят фабрику по производству кормов для домашних животных

Главная Экономика
Новосибирск
09:29 10 Сентября 2020
соглашение, строительство, животные
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Нестле Пурина ПетКер» построит в Искитимском районе Новосибирской области фабрику по производству кормов для домашних животных. Объем инвестиций международной компании составит 10 млрд руб.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали правительство Новосибирской области, компания «Нестле Россия» и «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Предполагается, что фабрика должна быть построена к 2024 году. Мощность предприятия составит 75 тыс. т продукции в год.

«Выбирая площадку под строительство нового завода, мы ориентировались на инвестиционный климат в регионе, наличие квалифицированных кадров, а также на доступность сырьевой базы и наличие необходимой логистической инфраструктуры», - привел сайт новосибирского правительства комментарий главы «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаля Роллана.

По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова, предприятие разместится на площадке под Бердском. Участок регион получил от федеральных властей.

«Я уверен, что вслед за столь уважаемой компанией на территорию этого будущего промышленного парка придут новые инвесторы», - отметил глава региона.

Напомним, в Новосибирской области с 2003 года работает завод другого мирового лидера по производству кормов для домашних животных – американской компании Mars, Incorporated.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Оренбургу утвердили схему теплоснабжения на 10,4 млрд рублей инвестиций

Оренбургу утвердили схему теплоснабжения на 10,4 млрд рублей инвестиций

9 Сентября 2020 г.
Документ рассчитан до 2033 года
Новости Новосибирска: В Орске «подсветят» придомовые территории

В Орске «подсветят» придомовые территории

7 Сентября 2020 г.
Власти города готовят пятый энергосервисный контракт
Новости Новосибирска: В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

7 Сентября 2020 г.
Она начала работу в микрорайоне «Пригородный простор»
Новости Новосибирска: Подземный переход в Новосибирске возьмут под козырек

Подземный переход в Новосибирске возьмут под козырек

7 Сентября 2020 г.
Капремонт объекта в самом центре города должен завершиться к концу года
Новости Новосибирска: На переселение россиян из аварийного жилья добавят 50 млрд рублей

На переселение россиян из аварийного жилья добавят 50 млрд рублей

4 Сентября 2020 г.
Это позволит дополнительно расселить около 1,16 млн кв. метров
Новости Новосибирска: Оренбург найдет деньги на ремонт канатной дороги

Оренбург найдет деньги на ремонт канатной дороги

3 Сентября 2020 г.
Ее пассажиры пересекают границу между Европой и Азией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске обнаружили источник загрязнения реки Тулы

В Новосибирске обнаружили источник загрязнения реки Тулы

9 Сентября 2020 г.
Загрязняющие вещества сливали через коллектор на ул. Эстонской
Новости Новосибирска: Опубликованы новые данные по коронавирусу в Новосибирской области

Опубликованы новые данные по коронавирусу в Новосибирской области

6 Сентября 2020 г.
Заболели 57 человек
Новости Новосибирска: Самую высокую зарплату в России платят на самом востоке страны

Самую высокую зарплату в России платят на самом востоке страны

8 Сентября 2020 г.
В числе регионов с самой низкой зарплатой оказался Алтайский край
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru