Оренбургу утвердили схему теплоснабжения на 10,4 млрд рублей инвестиций

В министерстве энергетики РФ утвердили актуализированную схему теплоснабжения Оренбурга в рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения. Она рассчитана до 2033 года. Предполагается, что за это время в тепловое хозяйство города инвестируют 10,4 млрд руб.

Новый вариант схемы подготовили специалисты НП «Энергоэффективный город», мэрии и ресурсоснабжающих компаний. Документ призван повысить эффективность работы источников тепла, снизить износ оборудования и трубопроводов, сократить потери тепла.

«Схемой теплоснабжения в период с 2020 по 2033 годы предусмотрено строительство трех новых котельных, реконструкция оборудования Сакмарской ТЭЦ, а также перекладка тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс», - сообщил официальный портал Оренбурга со ссылкой на вице-мэра по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяну Малышеву.

В настоящее время, по данным городских властей, 68% тепловых сетей Оренбурга выработали свой нормативный срок. Оборудование городских котельных изношено на 50-80%.

Фото: официальный портал Оренбурга