В Орске «подсветят» придомовые территории

В городе Орске Оренбургской области планируется установить еще около 3 тыс. уличных светильников. Он появятся на придомовых территориях многоквартирных домов.

Работы будут проведены в рамках пятого энергосервисного контракта. В настоящее время формируется пакет документов для его заключения. По данным официального портала мэрии Орска, установка начнется, скорее всего, в октябре этого года.

Мероприятия по модернизации уличного освещения проводятся в Орске с 2017 года. По данным муниципальных властей, за три года было заключено четыре энергосервисных контракта. В городе установили в общей сложности 14,5 тыс. светодиодных светильников.

Как писали Sibnovosti.ru, замена уличных светильников на светодиодные началась сегодня в столице Хакасии Абакане.