7 сентября
Новосибирск
75.59
 
€ 89.48
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Орске «подсветят» придомовые территории

Главная Экономика
Новосибирск
19:04 7 Сентября 2020
свет, контракт, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В городе Орске Оренбургской области планируется установить еще около 3 тыс. уличных светильников. Он появятся на придомовых территориях многоквартирных домов.

Работы будут проведены в рамках пятого энергосервисного контракта. В настоящее время формируется пакет документов для его заключения. По данным официального портала мэрии Орска, установка начнется, скорее всего, в октябре этого года.

Мероприятия по модернизации уличного освещения проводятся в Орске с 2017 года. По данным муниципальных властей, за три года было заключено четыре энергосервисных контракта. В городе установили в общей сложности 14,5 тыс. светодиодных светильников.

Как писали Sibnovosti.ru, замена уличных светильников на светодиодные началась сегодня в столице Хакасии Абакане.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

7 Сентября 2020 г.
Она начала работу в микрорайоне «Пригородный простор»
Новости Новосибирска: Подземный переход в Новосибирске возьмут под козырек

Подземный переход в Новосибирске возьмут под козырек

7 Сентября 2020 г.
Капремонт объекта в самом центре города должен завершиться к концу года
Новости Новосибирска: На переселение россиян из аварийного жилья добавят 50 млрд рублей

На переселение россиян из аварийного жилья добавят 50 млрд рублей

4 Сентября 2020 г.
Это позволит дополнительно расселить около 1,16 млн кв. метров
Новости Новосибирска: Оренбург найдет деньги на ремонт канатной дороги

Оренбург найдет деньги на ремонт канатной дороги

3 Сентября 2020 г.
Ее пассажиры пересекают границу между Европой и Азией
Новости Новосибирска: Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и еще двумя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и еще двумя странами

3 Сентября 2020 г.
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, а также Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивами
Новости Новосибирска: Объявлен конкурс на право создания «умных» остановок в Новосибирске

Объявлен конкурс на право создания «умных» остановок в Новосибирске

3 Сентября 2020 г.
Они должны быть введены в строй до 31 августа 2022 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Скончались еще три новосибирца с COVID-19

Скончались еще три новосибирца с COVID-19

3 Сентября 2020 г.
Итоги минувших суток подвели в региональном оперативном штабе
Новости Новосибирска: Опубликованы новые данные по коронавирусу в Новосибирской области

Опубликованы новые данные по коронавирусу в Новосибирской области

6 Сентября 2020 г.
Заболели 57 человек
Новости Новосибирска: На Приморье обрушился ураган

На Приморье обрушился ураган

3 Сентября 2020 г.
Порывы ветра в отдельных районах достигают 43 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru