В Новосибирской области впервые застройщик построил амбулаторию за свой счет

В Новосибирской области застройщик впервые построил врачебную амбулаторию за свой счет. Она начала работу в микрорайоне «Пригородный простор» под Новосибирском.

«Застройщик передал нам полностью готовое помещение. Отремонтированное, оснащенное всем необходимым медицинским оборудованием. Прием будут вести специалисты Обской больницы», - процитировал сайт министерства здравоохранения руководителя ведомства Константина Хальзова.

По данным главврача ГБУЗ «Обская центральная городская больница» Александра Лацких, медицинский штат амбулатории полностью укомплектован. В его составе участковый терапевт, педиатр и ряд других специалистов.

В «Пригородном просторе» у села Толмачево проживает около 4,5 тыс. человек. Проект реализует ООО «Промгражданстрой». Как писали Sibnovosti.ru, на территории микрорайона в конце лета этого года был открыт фермерский рынок площадью 4 тыс. кв. м.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области