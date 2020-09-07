Подземный переход в Новосибирске возьмут под козырек

Капремонт подземного перехода на пересечении Красного проспекта с Октябрьской магистралью в центре Новосибирска завершится к концу этого года. Об этом заявил сегодня мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

По словам главы города, торговые точки в переходе останутся. Но их формат несколько изменится.

«Предусматривается разместить здесь 89 торговых точек. Только это будут не ларьки с окошками, а полноценные павильоны», - процитировал Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.

Как рассказал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, на объекте будут усилены несущие конструкции, заменены все инженерные системы, установлены системы пожарной, общественной и электробезопасности. Для поддержания плюсовой температуры в помещении будет использована система греющего пола в сочетании с керамическим теплозащитным покрытием на потолках. Анатолий Локоть добавил, что одна из компаний предложила мэрии установить необычный козырек над одним из выходов (всего их у перехода пять).

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года в Новосибирске завершился ремонт подземного перехода на проспекте Димитрова. Он получил название «Театральный» в честь расположенного рядом театра «Красный факел».