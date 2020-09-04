На переселение россиян из аварийного жилья добавят 50 млрд рублей

На реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья до конца года дополнительно направят 50 млрд руб., сообщает «Общественное телевидение России». Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства. Из него следует, что деньги выделят из резервного фонда кабмина. В нем отмечается, что это позволит дополнительно расселить около 1,16 млн кв. м аварийного жилья.

По данным ТАСС, речь идет не об увеличении объема финансирования этих федеральных программ, а о перераспределении средств, запланированных на 2022-2024 годы, для ускорения расселения непригодного для жилья фонда.

Агентство ссылается на проект указанного распоряжения. В нем отмечалось, что на 2022 год предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на 50 млрд руб. с учетом выделения этих средств в текущем году.