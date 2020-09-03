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Оренбург найдет деньги на ремонт канатной дороги

Главная Экономика
Новосибирск
19:20 3 Сентября 2020
дорога, ремонт, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Канатная дорога в Оренбурге должна быть отремонтирована к следующему летнему сезону. Такую задачу поставил мэр Владимир Ильиных.

Глава города провел оперативное совещание. Его участники обсудили решение актуальных проблем городского хозяйства. 

«К 1 мая 2021 года дорога должна быть полностью готова к работе!», - процитировал мэра официальный портал Оренбурга.

По мнению муниципальных властей, канатная дорога важна для привлечения туристов. Средства на ремонт предполагается заложить в городской бюджет 2021 года.

Длина канатной дороги составляет 223 м. Она проходит над рекой Урал. Таким образом, пассажиры пересекают границу между Европой и Азией. По данным местных СМИ фуникулер не работает с октября прошлого года из-за поломки механизма, обеспечивающего автоматический контроль запирания дверей кабин.

Фото: официальный портал Оренбурга

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