Оренбург найдет деньги на ремонт канатной дороги

Канатная дорога в Оренбурге должна быть отремонтирована к следующему летнему сезону. Такую задачу поставил мэр Владимир Ильиных.

Глава города провел оперативное совещание. Его участники обсудили решение актуальных проблем городского хозяйства.

«К 1 мая 2021 года дорога должна быть полностью готова к работе!», - процитировал мэра официальный портал Оренбурга.

По мнению муниципальных властей, канатная дорога важна для привлечения туристов. Средства на ремонт предполагается заложить в городской бюджет 2021 года.

Длина канатной дороги составляет 223 м. Она проходит над рекой Урал. Таким образом, пассажиры пересекают границу между Европой и Азией. По данным местных СМИ фуникулер не работает с октября прошлого года из-за поломки механизма, обеспечивающего автоматический контроль запирания дверей кабин.

Фото: официальный портал Оренбурга