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Объявлен конкурс на право создания «умных» остановок в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
10:03 3 Сентября 2020
остановки, соглашение, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Новосибирске официально опубликовано постановление мэрии о конкурсе на право заключения крупного концессионного соглашения. Оно предполагает установку концессионером 250 «умных» остановок общественного транспорта к 31 августа 2022 года.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, концессия предполагает два типа остановок. Smart. Light представляет собой базовую модель с интерактивным модулем, Smart. Comfort – базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. «Умный» блок включает тревожную кнопку 112, бесплатный Wi-Fi, зарядку для телефонов, голосовое управление, сенсорный экран и др.

«В работе над «умным блоком» проекта принимали участие инновационные компании, резиденты нашего Технопарка. Внешний вид утвержден в результате нескольких заседаний художественного совета», - отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

Эти дорожные объекты появятся к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Согласно условиям конкурса, концессионер в течение 15 лет будет содержать и обслуживать объекты. Затем «умные» остановки перейдут на баланс муниципалитета.

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