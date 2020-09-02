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В России начали тестировать поезда с искусственным интеллектом

Главная Экономика
Новосибирск
12:56 2 Сентября 2020
россия, технологии, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) начала тестировать поезда с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании-разработчика Cognitive Pilot Ольгу Ускову,

Проект, в частности, направлен на то, чтобы свести к минимуму число аварий из-за человеческого фактора.

«Если всё получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится, искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, он не даст человеку совершить ошибку», - сказала Ускова.

В настоящее время на тестирование поступили 10 опытных локомотивов с ИИ.

В последнее время в России уделяют повышенное внимание разработкам в сфере искусственного интеллекта.  Так, накануне во время встречи с молодыми учёными и предпринимателями премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в течение четырех лет будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1,2 тыс стартапов в сфере ИИ.

Фото: Global Look Press

 

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