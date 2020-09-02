«Курильский вопрос»: будущее за инвестициями

«Курильский вопрос» стал одной из причин отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, заняв кресло главы кабинета министров, обещал «вернуть» стране четыре острова курильской гряды, однако, ожидаемо сделать этого не смог. Россия давно придерживается четкой и однозначной позиции, что это ее территории, которые не могут быть переданы японцам ни при каких условиях. Если у Японии и были какие-то надежды на «возвращение» островов, то последние точки над «i» поставило недавнее голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, в частности, принятая статья о территориальной целостности государства.

«Возможное «возвращение» Курил Японии – это что-то из области фантастики. Японии давно пора смириться с данным фактом и принять как должное, хотя где-то это и харакири с политической точки зрения», - считает социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин.

По мнению эксперта, японской стороне сейчас лучше сконцентрировать свое внимание не на территориальной, а экономической составляющей Курил. «Острова являются перспективными для инвестиций и экономического сотрудничества, тем более, что российские власти уделяют сейчас этому вопросу повышенное внимание», – сказал он в беседе с корр. Sibnovosti.ru.

Так, сегодня на Курилах реализуется федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы», в рамках которой предусмотрено финансирование в объеме 82 млрд рублей.

Помимо этого, создана ТОР «Курилы», инвесторами которой стали четыре компании. Объем инвестиций должен составить 9,5 млрд рублей. В планах привлечь в ТОР еще трех новых инвесторов для реализации проектов в сфере рыбопереработки и марикультуры, созданию предприятий по хранению и реализации ГСМ.

Летом этого года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подготовить инвестиционный план развития Курильских островов.

«Предпринимаемые властями меры по развитию Курильских островов должны стимулировать не только российских, но и иностранных инвесторов. Здесь масса перспектив и возможностей: это и рыбопереработка, и энергетика, и туризм и др.», - отметил Артур Волошин.

«Если возвращаться к Японии, то объектами для инвестиций с ее стороны могут быть не только Курильские острова, но и другие регионы России. Например, в ходе конкурса на проведение ЭКСПО-2025, в котором Осака обошла Екатеринбург, Япония могла в этом убедиться», - заключил эксперт.

Фото с сайта ok.ru

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