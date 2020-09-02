2 сентября
Новосибирск
73.58
 
€ 88.15
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Курильский вопрос»: будущее за инвестициями

Главная Экономика
Новосибирск
12:32 2 Сентября 2020
россия, дальний, восток, инвестиции, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Курильский вопрос» стал одной из причин отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, заняв кресло главы кабинета министров, обещал «вернуть» стране четыре острова курильской гряды, однако, ожидаемо сделать этого не смог. Россия давно придерживается четкой и однозначной позиции, что это ее территории, которые не могут быть переданы японцам ни при каких условиях. Если у Японии и были какие-то надежды на «возвращение» островов, то последние точки над «i» поставило недавнее голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, в частности, принятая статья о территориальной целостности государства.  

«Возможное «возвращение» Курил Японии – это что-то из области фантастики. Японии давно пора смириться с данным фактом и принять как должное, хотя где-то это и харакири с политической точки зрения», - считает  социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин.

По мнению эксперта, японской стороне сейчас лучше сконцентрировать свое внимание не на территориальной, а экономической составляющей Курил. «Острова являются перспективными для инвестиций и экономического сотрудничества, тем более, что российские власти уделяют сейчас этому вопросу повышенное внимание», – сказал он в беседе с корр. Sibnovosti.ru.

Так, сегодня на Курилах реализуется федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы», в рамках которой предусмотрено финансирование в объеме 82 млрд рублей.

Помимо этого, создана ТОР «Курилы», инвесторами которой стали четыре компании. Объем инвестиций должен составить 9,5 млрд рублей. В планах привлечь в ТОР еще трех новых инвесторов для реализации проектов в сфере рыбопереработки и марикультуры, созданию предприятий по хранению и реализации ГСМ.

Летом этого года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подготовить инвестиционный план развития Курильских островов.

«Предпринимаемые властями меры по развитию Курильских островов должны стимулировать не только российских, но и иностранных инвесторов. Здесь масса перспектив и возможностей: это и рыбопереработка, и энергетика, и туризм и др.», - отметил Артур Волошин.

«Если возвращаться к Японии, то объектами для  инвестиций с ее стороны могут быть не только Курильские острова, но и другие регионы России. Например, в ходе конкурса на проведение ЭКСПО-2025, в котором Осака обошла Екатеринбург, Япония могла в этом убедиться», - заключил эксперт.

Фото с сайта ok.ru

#россия #япония #курилы #экономика #инвестиции #эксперт #артурволошин  

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России начали тестировать поезда с искусственным интеллектом

В России начали тестировать поезда с искусственным интеллектом

2 Сентября 2020 г.
Проект, в частности, направлен на то, чтобы свести к минимуму число аварий из-за человеческого фактора.
Новости Новосибирска: Иркутской солью посыпят новосибирский гололед

Иркутской солью посыпят новосибирский гололед

1 Сентября 2020 г.
Противогололедный материал будет содержать 10% соли
Новости Новосибирска: С 1 сентября россияне смогут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства

С 1 сентября россияне смогут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства

1 Сентября 2020 г.
В России с 1 сентября 2020 года вступают в силу поправки в закон «О банкротстве»
Новости Новосибирска: Новый ледовый дворец открылся в Оренбургской области

Новый ледовый дворец открылся в Оренбургской области

28 Августа 2020 г.
УГМК потратила на строительство в Гае 490 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирску добавили на дорожные работы

Новосибирску добавили на дорожные работы

28 Августа 2020 г.
Объем дополнительных средств составит в сумме 359 млн рублей
Новости Новосибирска: Старейший новосибирский коллектор возвращают к работе после ремонта

Старейший новосибирский коллектор возвращают к работе после ремонта

28 Августа 2020 г.
Коллектор у Новосибирска-Главного был построен более 100 лет назад
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

31 Августа 2020 г.
Этот показатель достиг отметки в 60 за сутки
Новости Новосибирска: Китайские военнослужащие победили в соревнованиях по стрельбе в Новосибирске

Китайские военнослужащие победили в соревнованиях по стрельбе в Новосибирске

1 Сентября 2020 г.
В Новосибирске проходит конкурс «Отличники войсковой разведки – 2020»
Новости Новосибирска: Большинство родителей высказалось против ношения детьми масок в школе

Большинство родителей высказалось против ношения детьми масок в школе

28 Августа 2020 г.
Было опрошено 1 тыс. респондентов в 264 населенных пунктах России
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru