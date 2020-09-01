Иркутской солью посыпят новосибирский гололед

Предстоящей зимой в Новосибирске будет использоваться противогололедная смесь с содержанием соли. Она поставляется с Тыретского соляного рудника в Иркутской области.

Власти Новосибирска в этом году намерены запасти 55 тыс. т противогололедных материалов. Противогололедный материал будет содержать 10% соли.

«К 15 октября мы должны быть готовы в полном объеме. Уже поступило на базу 10% крошки горных пород и 20% соли», – сообщил пресс-центру мэрии Новосибирска директор МКУ ДЭУ-1 Алексей Лыков.

Химические противогололедные реагенты будут использоваться на центральных улицах города.