С 1 сентября россияне смогут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства

В России с 1 сентября 2020 года вступают в силу поправки в закон «О банкротстве», которые позволят россиянам воспользоваться упрощенной процедурой банкротства.

Задолжавшие от 50 до 500 тыс рублей, смогут объявить себя банкротом без участия суда и финансового управляющего. Для запуска процедуры необходимо подать заявление в МФЦ. В документе должны быть указаны сумма, которую задолжал человек, а также список кредиторов. После признания себя банкротом должнику не будут начислять штрафы и пени..

Как рассказал «Общественному российскому телевидению» заместитель директора по развитию бизнеса Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин, инициировать процедуру банкротства может не только гражданин, но и кредитор, а иногда группа кредиторов. Он также обратил внимание, что банкротство не предполагает быстрого избавления от накопившихся долгов.

«Банкротство зачастую не означает полное прощение долгов, а предполагает реализацию имущества. Если реализации имущества не хватает, то дальнейшее погашение долга, остатка долга возможно меньшими платежами», - сказал он.

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