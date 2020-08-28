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Новый ледовый дворец открылся в Оренбургской области

Главная Экономика
Новосибирск
17:27 28 Августа 2020
строительство, арена, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В оренбургском городе Гай ввели в эксплуатацию ледовый дворец «Купрум Арена». Его строительство заняло около года.

Площадь спортивного объекта превышает 8 тыс. кв. м. Размер самой ледовой арены - 60 на 28 м. Трибуны способны вместить 150 мест зрителей. «Купрум Арена» соединена с физкультурно-оздоровительным комплексом «Горняк» теплым переходом.

Гай находится на востоке Оренбургской области. Инвестором проекта выступила «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). В городе работает входящее в ее состав ПАО «Гайский ГОК». По ее данным, объем инвестиций составил 490 млн руб.

Фото: портал правительства Оренбургской области

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