Новосибирску добавили на дорожные работы

Новосибирск получит из федерального бюджета еще 359 млн руб. на дорожные работы. Из них 159 млн руб. – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дополнительные средства пойдут на те объекты, где уже ведется реконструкция. По данным муниципальных властей, это позволит приступить к работам, первоначально запланированным на 2021 год.

Из средств, выделенных по нацпроекту, более 35 млн руб. добавят на реконструкцию ул. Большой и 2-й Станционной, около 27 млн руб. – ул. Кедровой, 35 млн руб. – Гусинобродского шоссе. 44 млн руб. потребуется для завершения работ на ул. Владимировской, 18 млн руб. - на установку приборов фото- и видеофиксации на перекрестке Бердского шоссе и пр. Строителей.

По словам мэра Анатолия Локтя, из транша в 200 млн руб. часть средств будет направлена на дополнительные работы по ремонту Бердского шоссе (более 50 млн руб.) и ул. Большевистской (более 30 млн руб.).

Фото: страница мэра Новосибирская Анатолия Локтя в соцсети Facebook