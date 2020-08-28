Старейший новосибирский коллектор возвращают к работе после ремонта

С сентября на полную мощность будет работать коллектор под подъездными путями к железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Ремонт на объекте завершен.

«В апреле этого года образовался провал под железнодорожными путями. Осмотр и обследование коллектора показали, что причиной провала стало нарушение герметичности конструкций коллектора, было принято решение о ремонте аварийного участка протяженностью около 200 м, находящегося на глубине более 14 м», - рассказал пресс-центру мэрии Новосибирска начальник службы эксплуатации инженерных сооружений МУП УЗСПТС Андрей Мальцев.

Этот коллектор – старейший в Новосибирске. Он был построен одновременно с Транссибом. Протяженность сооружения, собирающего стоки с площади 162 га, составляет 7 км.

В настоящее время подрядчик перезапускает объект с временной схемы водоотведения на основную.

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