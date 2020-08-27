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Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
18:06 27 Августа 2020
строительство, контракт, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект строительства Восточного обхода Новосибирска оказался под угрозой полного срыва. Росавтодор расторг госконтракт с новосибирским АО «Сибмост» на строительство стоимостью 10,3 млрд руб.

«31 июля ФКУ «Сибуправтодор» направило в подрядную организацию АО «Сибмост» решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска. В соответствии с условиями контракта, он считается расторгнутым в одностороннем порядке через 10 дней после надлежащего уведомления», - сообщили ТАСС в «Сибуправтодоре».

Причиной стало отставание работ от графика. Строительство началось в 2013 году и сроки завершения проекта неоднократно переносились. К настоящему времени, по данным информагентства, объект завершен на 45%. Окончание работ запланировано на 2023 год.

В «Сибуправтодоре» уточнили, что 8 сентября решение о расторжении контракта должен подтвердить новосибирский арбитраж. В мае 2020 года этот суд признал АО «Сибмост» банкротом.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский заявил, что в этом году на строительство Восточного обхода предполагается потратить 600 млн руб. 24 апреля «Сибмост» сообщал о том, что компания завершила монтажные работы на путепроводе через Транссиб, смонтировав 14 балок. Это самый сложный технологический этап Восточного обхода. Совмещенная эстакада, мост, путепровод имеют общую протяженность 677 п. м.

В августе был введен в строй участок обхода кузбасского города Мариинска, построенный «Сибмостом».

Фото: сайт АО «Сибмост»

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