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Стоимость обучения в российских вузах останется на уровне 2019 года

Главная Экономика
Новосибирск
13:37 27 Августа 2020
вуз, оплата, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Учебный год почти во всех российских вузах начнется 1 сентября в очном формате, стоимость обучения сохранится на уровне прошлого года. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на министра образования и науки РФ Валерия Фалькова.

«День знаний в вузах состоится. И в абсолютном большинстве университетов новый учебный год начнётся 1 сентября в традиционном формате», - сказал министр на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы ведомства, в первый день занятий в университетах проведут ознакомительные мероприятия для студентов первых курсов, а также онлайн-лекции с участием известных ученых, выдающихся выпускников вузов. Валерий Фальков также добавил, что с первого дня обучения в университетах страны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора организуют «работу по санитарно-гигиеническому просвещению», профилактике коронавирусной инфекции.

Отдельно министр отметил, что в новом учебном году стоимость обучения в вузах останется на уровне прошлого года. Он заверил, что с каждым учебным заведением уже «проведена работа и приняты соответствующие меры».

«На сегодняшний день стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года. Совместно с Общероссийским народным фронтом продолжим мониторинг ситуации», - сказал глава минобрнауки.

В свою очередь, Владимир Путин предложил главе правительства Михаилу Мишустину рассмотреть возможность поддержки вузов, компенсировать им частично «то, что они хотели бы получить, поднимая стоимость обучения».

Фото: pixabay.com

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