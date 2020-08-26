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Оренбургский горсовет поправил бюджет на последнем заседании

Главная Экономика
Новосибирск
19:00 26 Августа 2020
бюджет, горсовет, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге состоялось последнее заседание горсовета нынешнего созыва. На нем депутаты утвердили изменения муниципального бюджета.

Причиной внесения поправок стала эпидемия COVID-19, для борьбы с которой принимаются ограничительные меры. В результате объем выпадающих налоговых доходов городского бюджета прогнозируется в этом году в размере 328 млн руб.

Согласно другой поправке, сумма дополнительных целевых субсидий Оренбургу из областного бюджета составит более 200 млн руб. Из этой суммы около 76 млн руб. планируется выделить на приобретение опор наружного освещения на улицах, 52 млн руб.- на программу «Формирование современной городской среды», 32 млн руб. - на организацию горячего питания школьников.

Бюджет-2020 Оренбурга в его первоначальной редакции был принят в декабре прошлого года. Доходы и расходы тогда утвердили в размере 13,95 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэр Томска Иван Кляйн предложил увеличить предельный дефицит бюджета российских городов с 10% до 30%. С этой инициативой он обратился в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

13 сентября состоятся выборы горсовета нового созыва.

Фото: официальный портал Оренбурга

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