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В Оренбургской области продолжается рост числа безработных

Главная Экономика
Новосибирск
17:01 25 Августа 2020
безработица, статистика, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень безработицы в Оренбургской области в этом году значительно вырос. Об этом свидетельствуют данные Оренбургстата.

Ведомство представило данные о социально-экономическом положении региона по итогам января-июля 2020 года. Согласно подготовленной справке, численность зарегистрированных безработных в Оренбургской области к концу июля достигла 57,3 тыс. человек. Это в 4,3 раза больше, чем на тот же момент в прошлом году.

В справке также указывается, что число безработных за июль увеличилось на 27,6%.

Фото: pixabay.com

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