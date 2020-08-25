В Оренбургской области продолжается рост числа безработных

Уровень безработицы в Оренбургской области в этом году значительно вырос. Об этом свидетельствуют данные Оренбургстата.

Ведомство представило данные о социально-экономическом положении региона по итогам января-июля 2020 года. Согласно подготовленной справке, численность зарегистрированных безработных в Оренбургской области к концу июля достигла 57,3 тыс. человек. Это в 4,3 раза больше, чем на тот же момент в прошлом году.

В справке также указывается, что число безработных за июль увеличилось на 27,6%.

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