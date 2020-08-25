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Новосибирское сельское хозяйство выросло в период эпидемии

Главная Экономика
Новосибирск
09:16 25 Августа 2020
статистика, сельское хозяйство, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Сельское хозяйство оказалось в Новосибирской области отраслью экономики, наименее пострадавшей от ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Это следует из отчета Новосибирскстата.

Ведомство подготовило данные о социально-экономическом положении региона по итогам семи месяцев 2020 года. Согласно его подсчетам, объем производства в сельском хозяйстве (в этом случае приведены цифры за шесть месяцев) вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные министерства сельского хозяйства Новосибирской области свидетельствуют о наращивании экспортного потенциала отрасли. С 1 января по 30 июня экспорт продукции новосибирского агропрома превысил $148,8 млн. По отношению к аналогичному периоду 2019 года зафиксирован рост на 46%. Так, продажи за рубеж зерновых увеличился втрое.

«Однако стоит отметить, что в 2020 году в области ожидается значительное снижение валового сбора зерновых, зернобобовых культур, вызванное засушливыми погодными условиями», - говорится в сообщении минсельхоза.

Все остальные важные индикаторы показали снижение деловой активности. Так, индекс промышленного производства сократился на 1,4%, объем работ по виду деятельности «строительство» - на 17,8%. Жилищное строительство потеряло 16,8%, розничная торговля – 2,1%. Наибольший урон понесла сфера общественного питания, предприятия которой возобновили работу лишь в августе. Здесь объем сократился на 30,5%.  

Фото: pixabay.com

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