Регионы Сибири ушли в минус

Согласно данным по итогам первого полугодия 2020 года, расходы регионов Сибири превысили их доходы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, в число дефицитных регионов вошли: Иркутская область (дефицит бюджета - 8,6 млрд руб.), Кузбасс (7,2 млрд. руб.), Красноярский край (5,5 млрд руб.), Томская область (3,7 млрд руб.), Хакасия (2,7 млрд руб.), Новосибирская область (344,9 млн руб.).

Тува, Республика Алтай, Алтайский край и Омская область завершили полугодие с профицитом бюджета.