25 августа
Новосибирск
погода +13 °C
74.42
 
€ 87.9
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Регионы Сибири ушли в минус

Главная Экономика
Новосибирск
02:22 25 Августа 2020
сибирь, регионы, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Согласно данным по итогам первого полугодия 2020 года, расходы регионов Сибири превысили их доходы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, в число дефицитных регионов вошли: Иркутская область (дефицит бюджета - 8,6 млрд руб.), Кузбасс (7,2 млрд. руб.), Красноярский край (5,5 млрд руб.), Томская область (3,7 млрд руб.), Хакасия (2,7 млрд руб.), Новосибирская область (344,9 млн руб.).

Тува, Республика Алтай, Алтайский край и Омская область завершили полугодие с профицитом бюджета.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Первый борт из Новосибирска улетел в Турцию

Первый борт из Новосибирска улетел в Турцию

21 Августа 2020 г.
Чартерные программы из Толмачёво готовят несколько авиакомпаний
Новости Новосибирска: «Сибирский торф» планирует перевести производство в Новосибирскую область

«Сибирский торф» планирует перевести производство в Новосибирскую область

21 Августа 2020 г.
Новосибирские власти готовы поддержать компанию
Новости Новосибирска: Разрешены международные авиарейсы из Новосибирска

Разрешены международные авиарейсы из Новосибирска

21 Августа 2020 г.
Российское правительство расширило перечень городов РФ для полетов за границу
Новости Новосибирска: Новой станции новосибирского метро понадобились 12 эскалаторов

Новой станции новосибирского метро понадобились 12 эскалаторов

20 Августа 2020 г.
Торги на их поставку назначены на 10 сентября
Новости Новосибирска: Коронавирус сократил сибирский экспорт

Коронавирус сократил сибирский экспорт

19 Августа 2020 г.
Его объем в первом полугодии упал почти на четверть
Новости Новосибирска: Royal Flight отправит сибиряков в Анталью с пересадкой

Royal Flight отправит сибиряков в Анталью с пересадкой

19 Августа 2020 г.
Рейсы на курорт организованы из Новосибирска и Омска через Ростов-на-Дону
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

19 Августа 2020 г.
Началось обсуждение дизайн-проекта сквера «Городское начало»
Новости Новосибирска: «Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

«Новосибирск» и «Динамо-Барнаул» набрали очки в третьем туре ПФЛ

24 Августа 2020 г.
Обе команды сыграли вничью в домашних матчах
Новости Новосибирска: Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

Отменен Кубок губернатора Челябинской области по хоккею

21 Августа 2020 г.
Кубок «Дизеля» в Пензе не доиграли
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru