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Первый борт из Новосибирска улетел в Турцию

Главная Экономика
Новосибирск
15:26 21 Августа 2020
аэропорт, рейсы, турция
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу несколько авиакомпаний готовы возобновить полеты из Новосибирска на популярные турецкие курорты. Первый борт Azur air вылетел сегодня.

В Анталью рейсом Azur air вылетели 174 пассажира. Как писали Sibnovosti.ru, накануне правительство РФ включило Новосибирск в перечень аэропортов, откуда могут быть организованы международные перелеты.

По данным новосибирского аэропорта Толмачёво им. Покрышкина, несколько авиакомпаний уточняют свои чартерные программы. Помимо Azur air (в рамках программы туроператора Anex Tour), это Pegas Fly (PegasTouristik), Royal Flight (Coral Travel) и ряд других. Кроме того, регулярные рейсы из Новосибирска в Турцию будет выполнять S7 Airlines.

В настоящее время разрешены полеты из России в несколько турецких городов – Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»

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