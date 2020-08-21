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«Сибирский торф» планирует перевести производство в Новосибирскую область

Главная Экономика
Новосибирск
10:05 21 Августа 2020
производство, перенос, район
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирский торф» может перенести производство из Омской области в Новосибирскую. Компания выпускает почвобрикеты и торфяные горшочки.

О возможности переноса производства стало известно в ходе рабочей поездки в Чулымский район Новосибирской области первого вице-губернатора Юрия Петухова. Она состоялась вчера.

«Сибирский торф» планирует перенести в Чулымский район производство, которое сейчас находится в Омске. А это значит, что на нашей территории будут созданы новые рабочие места, будут поступления налогов в местный бюджет. Я дам поручение региональному минпромторгу рассмотреть возможность поддержки предприятия в рамках существующего законодательства», – отметил первый вице-губернатор (цитата по сайту правительства Новосибирской области).

ООО «Сибирский торф» перерабатывает сырье, добываемое в Чулымском районе. Компания осуществляет поставки своей продукции в крупные торговые сети. Чулымский район расположен в центральной части Новосибирской области.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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Этот пост занял Александр Бочарников
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