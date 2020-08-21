Разрешены международные авиарейсы из Новосибирска

Российское правительство расширило перечень городов РФ, откуда могут осуществляться авиаперелеты в другие страны. В их число вошел Новосибирск.

«… В ранее открытые пункты … включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», - говорится в сообщении Росавиации.

До последнего времени такие полеты были разрешены только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Перечень пунктов назначения, впрочем, пока остается тем же – Лондон и несколько турецких городов (Стамбул, Даламан, Бодрум и Анталья).

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе авиакомпания Royal Flight начала полеты в турецкую Анталью из ряда российских городов, включая Новосибирск и Омск. В этом случае сибирякам придется сделать пересадку в Ростове-на-Дону.

Фото: сайт Росавиации