Новой станции новосибирского метро понадобились 12 эскалаторов

Новосибирская мэрия проведет аукцион на поставку 12 эскалаторов для строящейся станции метрополитена «Спортивная». Торги назначены на 10 сентября.

Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на главу города Анатолия Локтя, начальная цена контракта составляет 761 млн руб.

«До конца года должны быть возведены стены, выполнены основные строительные работы. В следующем году приступим к оснащению», - рассказал о перспективах работ на объекте Анатолий Локоть.

Высота подъема эскалаторов составит 6,9 м, срок эксплуатации – до 50 лет. Уже после их установки начнутся работы по внешней и внутренней отделке станции.

Как писали Sibnovosti.ru, «Студенческая» строится для транспортной доступности нового ледового дворца спорта на левом берегу Оби. Ее предполагается ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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