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Коронавирус сократил сибирский экспорт

Главная Экономика
Новосибирск
15:41 19 Августа 2020
таможня, торговля, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Эпидемия коронавируса нанесла серьезный ущерб торговле сибирских регионов с зарубежными странами. Масштаб ущерба стал известен из отчета Сибирского таможенного управления (СТУ) по итогам внешнеэкономической деятельности Сибирского федерального округа (СФО) в первом полугодии 2020 года.

По данным таможенников, внешнеторговый оборот по СФО составил $18,5 млрд. Это на  21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И если импорт сократился примерно на 8%, то экспорт – сразу на 24,5% (или на $4,6 млрд).

«Прежде всего, за счет уменьшения поставок: угля каменного в страны дальнего и ближнего зарубежья, алюминия необработанного – более всего в Швейцарию и Японию, меди – в Нидерланды и Германию, нефти сырой и нефтепродуктов сырых, прежде всего в Республику Корея, Китай, Японию и Новую Зеландию; нефтепродуктов, кроме сырых – в Нидерланды и Швецию, кокса из каменного угля, прежде всего, за счет снижения поставок в Украину в Индию», - уточнили в СТУ.

В управлении в качестве примера отметили, что в первом полугодии отсутствует декларирование поставок никеля в Нидерланды. Между тем, за январь-июнь 2019 года их объем составлял $503 млн.

Один из немногих примеров роста сибирского экспорта связан с вывозом продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Его стоимостной объем вырос на 15,9%. Например, значительно увеличились поставки пшеницы в Казахстан, Монголию и Турцию.

Фото: pixabay.com

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